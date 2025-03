Chiaia, sorpreso con la droga: arrestato un 37enne Ennesima operazione della polizia

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, personale della polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 37enne napoletano con precedenti.

In particolare, i falchi della squadra mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in viale Gramsci un uomo a bordo di un’auto dove hanno rinvenuto, all’interno del vano portaoggetti, numerosi involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 160 grammi. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.