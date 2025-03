Mergellina e Giugliano in Campania: controlli straordinari della polizia Chalet e campo rom ai raggi x

La polizia ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta. In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno identificato 220 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, e controllato 39 veicoli.

Controlli anche a Giugliano in Campania

La polizia ha effettuato un controllo straordinario del territorio a Giugliano in Campania. In particolare, gli agenti del commissariato di Giugliano- Villaricca, in prossimità di un campo rom nei pressi di via Carrafiello a Giugliano in Campania, hanno identificato 34 persone e controllato 15 veicoli.