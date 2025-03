Sorpreso con la droga seduto su una panchina: arrestato 32enne cubano Il fiuto degli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia

La polizia ha arrestato un 32enne cubano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara, hanno notato un uomo in atteggiamento guardingo che era seduto su una panchina.

Alla vista degli operatori, ha tentato di occultare qualcosa che aveva tra le mani, riponendola all’interno di un portapranzo.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di 343 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio mentre, all’interno del portapranzo, gli operatori hanno rinvenuto 35 involucri di crack. Per tal motivo, l’indagato è stato arrestato.