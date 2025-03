Calci e pugni ad un uomo al fine di sottrargli il cellulare: arrestato La polizia interviene e ammanetta un 33enne ucraino

La polizia ha arrestato un 33enne ucraino con precedenti per tentata rapina. In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in vico Fossi a Pontenuovo, hanno notato un uomo che stava aggredendo una persona con calci e pugni al fine di sottrargli il cellulare che aveva tra le mani. Il malvivente accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato la fuga ma è stato immeditamente raggiunto e arrestato.