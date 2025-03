Poggioreale: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Manette per un 28enne napoletano

La polizia ha arrestato un 28enne napoletano con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via Nuova Poggioreale, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona ferma a bordo strada.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il giovane, trovandolo in possesso di 5 bustine di marijuana e di 65 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell'indagato dove hanno rinvenuto, ben occultate in un cassetto della cucina, altre 50 bustine della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 100 grammi; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.