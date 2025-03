Arenella: sorpreso con diversi arnesi atti allo scasso e denunciato Nei guai un 53enne napoletano. Indagini in corso

La polizia ha denunciato un 53enne napoletano con precedenti, anche specifici, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cardarelli, hanno notato un uomo che, alla loro vista, è salito a bordo della propria autovettura con il chiaro intento di allontanarsi per eludere il controllo.

Pertanto, i poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato rinvenendo, ben occultati all’interno della vettura, strumentazioni elettroniche, spadini, cacciaviti e diversi arnesi atti allo scasso. Per tali motivi, l’indagato è stato denunciato.