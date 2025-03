Un circolo ricreativo per i condomini delle case popolari: scatta il sequestro Blitz congiunto di vigili e carabinieri. Altri controlli in negozi di alimentari della città

La Polizia locale ha sequestrato un manufatto abusivo in legno realizzato su un suolo di proprietà dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale. Intervenuto insieme ai carabinieri della stazione di Scampia, il personale dell’unità operativa Tutela edilizia ha scoperto una struttura di 25 metri quadri suddivisa in due ambienti e arredata con suppellettili e impianto tivù.

Gli agenti hanno appurato che il manufatto era utilizzato come circolo ricreativo dagli abitanti del condominio e che anche l’allaccio alla rete elettrica era abusivo. Sono in corso indagini per identificare l’autore del reato.

Durante un’altra operazione, gli agenti dell’unità operativa San Lorenzo hanno effettuato controlli amministrativi presso alcune attività di vendita all’ingrosso di prodotti non alimentari in via Carlo di Tocco e in via Brin. Cinque attività commerciali sono state sanzionate con multe per complessivi 12mila euro. Sono stati sequestrati circa tremila articoli. Si tratta soprattutto di giochi privi del marchio CE che ne assicura l’idoneità e la sicurezza e di altri prodotti posti in vendita senza l’allegata avvertenza in lingua italiana.

Un’altra attività è stata sanzionata perché vendeva profumi nonostante non avesse effettuato la comunicazione per la vendita di alcolici.