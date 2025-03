Terra dei fuochi, Nappi: Governo passa dalle parole ai fatti e accelera bonifica Lo afferma il capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.

"Dopo la decisione del Governo di nominare un commissario unico per la bonifica della Terra dei fuochi, si passa subito alla fase operativa. Oggi, nel corso del vertice presieduto dal prefetto di Napoli, si sono gettate le basi concrete per l’accelerazione dei processi di bonifica nelle aree ad elevata criticità ambientale".

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

"Questa la differenza tra il Governo che agisce con i fatti e per il bene della collettività, e l’Amministrazione regionale guidata da De Luca, che, in piena collaborazione con il Pd, ha contribuito a martoriare ulteriormente un intero territorio a causa dell’incapacità, dell’immobilismo e della cinica ipocrisia, marchi di fabbrica della sinistra. Si continua perfino a negare l’esistenza della Terra dei fuochi e si ha ancora il coraggio di accampare scuse, scaricare responsabilità rispetto al disastro e prendere in giro i campani".