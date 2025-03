Nuovo episodio di violenza e danneggiamenti in ospedale: denunciato un uomo Avrebbe prima insultato e minacciato il personale sanitario e poi scaraventato a terra un pc

Ennesimo episodio di violenza e danneggiamenti in ospedale: denunciato un uomo a Napoli. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale del mare per una persona in escandescenza.

Un 31enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell'ordine, dopo aver effettuato il triage per un dolore alla spalla, stanco di attendere il proprio turno, sarebbe entrato nei locali del pronto soccorso. L'uomo avrebbe prima insultato e minacciato il personale sanitario e poi scaraventato a terra un pc e una stampante.

Le attività del pronto soccorso sono state fermate o comunque rallentate dall'azione del 31enne che è stato denunciato per minaccia a personale sanitario, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Le attività dei medici sono riprese regolarmente.