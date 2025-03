Illeciti commerciali e ambientali, controlli serrati dei vigili in tutta Napoli Il bilancio delle attività tra multe, denunce e sequestri

In occasione del "martedì grasso", la Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli sul territorio contro il commercio irregolare, i reati ambientali e le violazioni del codice della strada.

Nell'ambito dei controlli svolti dall'Unità Operativa San Lorenzo, in Via Carlo di Tocco, sono stati sequestrati 400 articoli di giochi privi di avvertenza in lingua italiana, con una sanzione amministrativa pari a 3mila euro. Sempre nella stessa area, un'attività commerciale è stata sanzionata per la vendita di profumi senza la prescritta autorizzazione, con una multa di mille euro.

In Via Brin, gli agenti hanno individuato e sequestrato 1.740 articoli di giochi privi del marchio CE, per una sanzione di 3mila euro. Ulteriori sequestri hanno riguardato 600 articoli di giochi sprovvisti di avvertenza in lingua italiana (sanzione di 3mila euro) e 300 utensili da cucina privi delle indicazioni obbligatorie relative alle precauzioni d'uso e alla destinazione, con una sanzione di 1.032 euro.

Nell’area di Fuorigrotta, l’Unità Operativa ha effettuato verifiche su diverse attività commerciali. In Via Diocleziano e Via Giacomo Leopardi, sono state riscontrate irregolarità amministrative relative alla normativa sull’impatto acustico, con sanzioni e sequestri. Inoltre, un’attività di traslochi è stata sanzionata per occupazione abusiva di suolo pubblico e violazioni del Codice della Strada.

Complessivamente, nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 730 articoli di carnevale e prodotti affini.

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo interforze, il personale dell’Unità Operativa Vomero, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Azienda Napoletana di Mobilità, ha effettuato verifiche amministrative su autorimesse e controlli sulla sosta irregolare nelle immediate vicinanze dell’Ospedale Santobono. Le operazioni hanno interessato le vie Libroia, Mosca, Camaino, Fiore, Celebrano, Conca, Abate, Vittorini, Pavese, Largo Celebrano, Caiazzo e le aree limitrofe. Sono state elevate sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, collocazione irregolare di veicoli su pubblica via e pubblicità non autorizzata, per un totale di 118 verbali amministrativi.

Per quanto riguarda il contrasto ai reati ambientali, il personale della Sezione Ambientale dell’Unità Operativa I.A.E.S. ha scoperto un'area pubblica nel quartiere Ponticelli trasformata in discarica abusiva. Sul posto sono stati rinvenuti tre autocarri utilizzati per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti, oltre a un ingente quantitativo di materiale pericoloso occultato sotto teloni. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre il responsabile è stato denunciato per violazioni delle norme ambientali.