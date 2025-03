Vomero, furto di uno scooter: arresto dopo la fuga In manette un 32enne, denunciata la complice

Un tentativo riuscito in parte, considerato l’intervento immediato dei carabinieri del nucleo operativo del Vomero, quotidianamente impegnati sul territorio per prevenire e contrastare i reati predatori.



Un uomo in sella ad un motorino 125. Era parcheggiato in piazza Immacolata quando il 32enne ne ha forzato il blocco di accensione, l’ha avviato e si è allontanato. Con lui una donna, 28enne napoletana. Ci ha pensato lei a portarlo in giro con un altro scooter, fino a trovare il veicolo da rubare.



Affiancato dalla 28enne, ha percorso pochi metri prima che una pattuglia civetta del nucleo operativo notasse entrambi. La donna è stata bloccata immediatamente. Il 32enne ha proseguito la fuga fino in via Salvator Rosa dove è stato fermato e arrestato. Recuperato il veicolo. L'uomo è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. La 28enne è stata denunciata in stata denunciata.