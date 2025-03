Incendio in casa: anziana salvata e affidata ai sanitari del 118 Una corsa contro il tempo per vigili del fuoco, polizia e carabinieri

La sua abitazione è in fiamme e lei trova rifugio sporgendosi sul balcone della camera da letto. Una corsa contro il tempo per vigili del fuoco, polizia e carabinieri a San Giorgio a Cremano per salvare un'anziana donna. E' accaduto in via Alcide De Gasperi. I soccorsi sono stati tempestivi e hanno scongiurato il peggio.

Gli operatori sono entrati all’interno dell’abitazione e tra non poche difficoltà, hanno tratto in salvo l’anziana donna che è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118. Fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza dovuta all’accaduto.