Pozzuoli, scuole e edifici pubblici sotto controllo per il rischio CO2 Monitoraggi continui nell'area flegrea: il prefetto rassicura sulla sicurezza

Per una settimana, le squadre del nucleo NBCR dei vigili del fuoco di Napoli hanno scandagliando scuole, residenze per anziani e locali seminterrati per monitorare le concentrazioni di anidride carbonica.Verifiche anche presso l’istituto alberghiero Lucio Petronio di Pozzuoli, situato in piena zona rossa, a pochi passi dal cratere della Solfatara.

Le misurazioni, effettuate con il dispositivo Multigas Altaer 5, hanno dato esito negativo: il valore registrato al piano terra è stato di 0,08%, ben al di sotto della soglia di rischio fissata a 0,5% (5000 ppm). Situazione ben diversa da quella della palestra dell’istituto “Virgilio”, dove una settimana fa erano stati riscontrati livelli superiori alla norma, causando la chiusura della scuola.

Dopo le verifiche e la relazione di Città Metropolitana, il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha revocato l’ordinanza di chiusura, consentendo la ripresa delle lezioni. Tuttavia, la palestra e le aree limitrofe, compreso il vano ascensore e parte del primo piano, resteranno interdette. L'evacuazione, in caso di emergenza, sarà possibile solo tramite una scala interna.

Un monitoraggio costante per garantire la sicurezza

Per prevenire ulteriori criticità, l'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) effettuerà misurazioni giornaliere della CO2 prima dell’apertura delle scuole. In parallelo, sono in corso installazioni di sensori automatici per un controllo continuo.

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, presente ai sopralluoghi, ha ribadito l'importanza delle verifiche approfondite: «Abbiamo creato un centro di coordinamento soccorsi che sta lavorando in sinergia con i sindaci, la Regione Campania e le strutture sanitarie per garantire sicurezza. Anche quando tutto sembrava ordinario, abbiamo accelerato i controlli per non lasciare nulla al caso».

I test si stanno concentrando su edifici pubblici e luoghi di aggregazione, ma potrebbero estendersi a tunnel della metropolitana, della ferrovia Cumana e ad alcune strade, qualora necessario.

Le rassicurazioni delle istituzioni

Anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e il primo cittadino di Bacoli, Josi Della Ragione, hanno voluto tranquillizzare la popolazione. «Siamo sereni sulla problematica CO2, i valori registrati rientrano nei parametri di sicurezza», ha dichiarato Manzoni.

La zona dei Campi Flegrei è monitorata h24 grazie alla collaborazione tra istituzioni e tecnici. Il rischio legato alle emissioni di anidride carbonica non è stato sottovalutato, e l’adozione di misure preventive sta garantendo un controllo costante della situazione.