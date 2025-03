Castello di Cisterna: La Gala incontra i militari del nucleo investigativo Ripercorse le importanti operazioni di polizia giudiziaria degli ultimi mesi

Questa mattina, presso la sede del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, il Comandante della Legione Carabinieri "Campania", Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Generale di Brigata Biagio Storniolo, hanno incontrato il personale del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, per fare un punto di situazione sulle principali indagini svolte e sulle strategie investigative attualmente in corso.

Durante l'incontro, alla presenza dei Comandanti del Gruppo, del Nucleo Investigativo e di Sezione, il Generale La Gala ha ripercorso le importanti operazioni di polizia giudiziaria che negli ultimi mesi hanno consentito di colpire, con numerosi arresti, i sodalizi criminali dell'area nord della provincia di Napoli, dall'agro nolano ai territori di Pomigliano d'Arco, Caivano, Casoria e Marano di Napoli, nonché di localizzare e trarre in arresto diversi latitanti di camorra, esprimendo soddisfazione e congratulandosi con i Carabinieri di Castello di Cisterna per i risultati raggiunti.

La riunione è stata occasione anche per ribadire l'importanza della presenza e dell'azione dei reparti dell'Arma in territori complessi e delicati come quelli in cui opera il Gruppo di Castello di Cisterna, ravvivando cosi l'entusiasmo e la convinzione con cui quotidianamente il personale svolge la propria missione di contrasto al crimine al fianco della comunità.

Al termine della visita, le Autorità hanno rivolto il loro saluto anche alla Compagnia e alla Stazione di Castello di Cisterna, impegnate ogni giorno nei servizi di prossimità al cittadino, prevenzione e pronto intervento.