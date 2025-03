Tangenziale Napoli: riaperto il tratto tra Vomero e Fuorigrotta verso Pozzuoli Le operazioni di ripristino dei danni alla pavimentazione eseguite durante la notte

Alle 4:30 circa, sulla A56 Tangenziale di Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Vomero e Fuorigrotta in direzione Pozzuoli, chiuso nella giornata di ieri per il ribaltamento di una cisterna carica di carburante al km 11,6.

A seguito della risoluzione dell’incidente, avvenuta nella tarda serata di ieri, uomini e mezzi di Tangenziale di Napoli, con il supporto di ditte esterne, hanno proseguito le operazioni di bonifica ed effettuato le lavorazioni per il ripristino dei danni alla pavimentazione, nonostante le condizioni meteo avverse. Le operazioni sono proseguite durante tutta la notte per la messa in sicurezza del tratto e al fine di assicurare la percorribilità della principale via di fuga, prevista nelle strategie e nelle procedure operative per rispondere agli effetti del bradisismo.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano disagi alla circolazione.