Paziente non accetta la dimissione e aggredisce infermiere dell'ospedale Protagoniste delle violenze un uomo di 48 anni

Ancora un episodio di violenza nei confronti del personale sanitario nella provincia di Napoli. Questa volta, l'incidente è avvenuto nel pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano alle 2:55 di questa mattina. Un uomo di 48 anni, dimesso dopo una visita, ha ritenuto che il suo controllo non fosse stato sufficientemente approfondito e, infuriato, è tornato nell'area di pronto soccorso. Qui, ha aggredito l'infermiere che lo aveva visitato.

Fortunatamente, la vittima non ha riportato lesioni gravi, ma l'incidente ha suscitato preoccupazione e indignazione per l'aggravarsi degli episodi di aggressioni al personale medico e paramedico. I carabinieri di Giugliano sono intervenuti prontamente per riportare la situazione sotto controllo, mentre sono in corso le indagini per fare chiarezza sull'accaduto.

Questo episodio si inserisce in una lunga serie di aggressioni contro gli operatori sanitari che continuano a verificarsi in diversi ospedali della regione, sollevando il tema della sicurezza degli operatori e la necessità di provvedimenti più efficaci a tutela del loro lavoro.