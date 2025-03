Napoli, morto il ciclista investito da un'ambulanza in via Marina La vittima aveva 46 anni: è la sesta tragedia sulle strade della città da inizio anno

Una strage che sembra non finire mai. Dopo quattro giorni d'agonia è morto M.L., il ciclista di 46 anni investito da un'ambulanza adibita al servizio dialisi lo scorso 8 marzo in via Marina a Napoli.

L'uomo stava percorrendo la corsia riservata di Via Nuova Marina con direzione di marcia verso la via De Gasperi quando un’ambulanza, che aveva la sua stessa direzione di marcia, lo ha travolto all'altezza del varco Pisacane. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

I rilievi e le indagini sono state affidate alla Polizia locale.

Quella di via Marina è la sesta vittima, da inizio anno, sulle strade di Napoli. Una vera e propria emergenza, quella legata alla sicurezza stradale in città.

Intanto, con un gesto di grande altruismo, i familiari del ciclista 46enne hanno dato l'assesso alla donazione degli organi.