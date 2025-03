Terremoto Campi Flegrei, effettuate 40 verifiche stabilità dai vigili del fuoco 70 interventi ancora da effettuare. In campo i Vvf di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno

Avviato in piena notte il lavoro di verifica della stabilità di numerosi edifici nell'area colpita dal sisma che ha interessato la zona dei Campi Flegrei e e della città di Napoli. Le squadre dei vigili del fuoco a seguito della scossa sismica di magnitudo 4.4 sono in azione con tecnici specializzati nel valutare i danni strutturali agli edifici.

Al momento - da poco sono trascorse le 8 - sono state effettuate 40 verifiche di stabilità nelle zone di Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli, uno di queste per il crollo di un contro soffitto che ha causato il leggero ferimento di una persona, mentre risultano 70 le richieste di verifica di stabilità ancora da svolgere. Il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale vede in azione sei squadre del Comando di Napoli, supportate da squadre giunte in rinforzo da Caserta, Avellino, Benevento e Salerno.