Due fratelli aggrediscono poliziotti durante un controllo: arrestati entrambi Movimento episodio nel quartiere San Carlo Arena a Napoli

La polizia ha arrestato due persone, un 26enne ed un 19enne, entrambi napoletani e con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, mentre un 18enne napoletano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, nel transitare in via Santi Giovanni e Paolo hanno proceduto al controllo di due ragazzi che, alla loro vista, hanno sin da subito avuto un atteggiamento minaccioso fino ad aggredire gli agenti con calci e pugni.

In questa circostanza, diverse persone si sono avvicinate inveendo contro gli operatori, una di queste aggrediva i poliziotti che, con il supporto di altre volanti, sono riusciti, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, a bloccare e mettere in sicurezza i tre.

Uno dei due fratelli è stato, sanzionato per detenzione illecita di sostenza stupefacenti per uso personale, essendo stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale del tipo “spinello” contenente marijuana.