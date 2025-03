Primo suicidio dell'anno in un carcere della Campania: dramma a Poggioreale Lo rivela il garante dei detenuti Samuele Ciambriello

Primo suicidio in un carcere della Campania dall’inizio dell’anno 2025, l’altro era avvenuto il giorno 7 gennaio a San Nicola Baronia e aveva riguardato un ospite della Rems fuori dalla struttura dopo essersi lanciato da un ponte durante una normale attività riabilitativa di gruppo.

In Italia, ad oggi, si contano 16 suicidi nelle carceri. Sono 46 le morti avvenute negli Istituti penitenziari italiani, di queste 19 sono le morti da accertare, di cui 4 in Campania (2 nel carcere di Poggioreale, 1 nel carcere di Secondigliano e 1 nel carcere di Avellino).

Si è tolto la vita, ieri sera, un giovane di 34 anni, della provincia di Napoli, detenuto nel carcere di Poggioreale. Morto per impiccagione con un lenzuolo è stato trovato dagli agenti di polizia penitenziaria e dal personale sanitario che ha provato invano a rianimarlo.

Così il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello: “Sono già raddoppiati i numeri dei suicidi in carcere rispetto all’inizio dello scorso anno. Nel 2024 ci sono stati 83 suicidi e 18 casi di morte da accertare.

Aumentano le condizioni di disagio e di sofferenza presenti in tutti gli Istituti di pena italiani. La risposta a questa emergenza non può essere burocratica. Non è accettabile il silenzio delle autorità competenti e del governo italiano che non mette in campo azioni concrete rispetto al dato del sovraffollamento e dei suicidi in carcere, e non fornisce risposte efficaci e concrete, anche con figure sociali di sostegno, per le persone che entrano per la prima volta in carcere, i cosiddetti primari, come il giovane detenuto morto suicida ieri a Poggioreale”.