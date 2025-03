Campi Flegrei, Forza Italia: "Le tendostrutture devono essere permanenti" "La popolazione dovrebbe essere assistita costantemente non solo dopo le scosse"

"Grazie alla forte azione di tutela posta dal Governo nazionale, nella ultima legge di bilancio sono stati stanziati 100 milioni di euro, per i prossimi cinque, con la finalità di manutenere e conservare le strutture private abitative nelle zone maggiormente interessate al bradisismo e di adeguarle alle norme antisismiche.

Oltre il decreto campi flegrei dello scorso anno, milioni di euro stanziati per la salvaguardia delle scuole, nella giornata di ieri il ministro Musumeci ha firmato lo stato di mobilitazione della Protezione Civile per i Campi Flegrei, un provvedimento a supporto della Regione per fronteggiare l’emergenza, attivando il supporto della Protezione Civile nazionale e volontaria anche da altre regioni.

Ad oggi però riteniamo necessario, cosi come previsto dal piano comunale di protezione civile e ribadito anche dal Ministro Musumeci, oltre che da noi consiglieri di Forza Italia in aula nello scorso consiglio e nella mozione votata, che vi sia l’urgenza di strutture fisse della Protezione Civile in tutte le municipalità a partire dalla X, I e IX, cosi come previste dai piani comunali di protezione civile".

Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Napoli: Salvatore Guangi e Iris Savastano, i consiglieri di Forza Italia delle Municipalità I, IX, X Ilaria Mele, Domenico Addattilo, Maurizio Lezzi, Antonio Di Martino e Massimo Scherillo.

"La popolazione dovrebbe essere assistita subito e le tendostrutture non possono essere montante dopo la scossa, ma in questa condizione devono essere permanenti, in tal senso questo è un ritardo inaccettabile. Occorre ogni sforzo possibile per sostenere i cittadini.

Nello scorso consiglio il gruppo di Forza Italia ha inoltre inserito all’interno della mozione votata all’unanimità: l’impellenza di una caserma dei Vigili del Fuoco nei pressi della tangenziale con uscita ai Campi Flegrei, un sistema di volantinaggio più efficiente e capillare per informare al cittadinanza (in particolare nei luoghi di maggior aggregazione), aggiornamenti costanti alla cittadinanza sugli sciami sismici e sulle verifiche effettuate, uno screening delle persone non autosufficienti da soccorrere nelle condizioni di emergenza, ripristino e manutenzione di vie di fuga dismesse, oltre a quanto sopra detto cioè presidi e strutture permanenti della Protezione Civile su tutto il territorio cittadino, da quello maggiormente interessato in poi".