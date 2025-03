Emergenza Campania: De Luca smentisce Ciciliano e conferma numero attivo H24 Il numero di emergenza della Protezione Civile regionale può essere facilmente trovato sul sito

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha smentito le dichiarazioni fatte dal consigliere regionale Ciciliano durante una trasmissione televisiva, in cui affermava che non esiste un numero di emergenza della Protezione Civile della Regione Campania.

In un intervento a margine di una conferenza stampa presso Palazzo Santa Lucia, De Luca ha chiarito che l'affermazione di Ciciliano è "completamente sbagliata e destituita di fondamento". Il governatore ha sottolineato che esiste, invece, un numero di emergenza attivo 24 ore su 24, anche nelle ore notturne, disponibile per i cittadini campani in caso di necessità.

De Luca ha inoltre spiegato che il numero di emergenza della Protezione Civile regionale può essere facilmente trovato sul sito ufficiale della Regione Campania, nella sezione dedicata alla Protezione Civile. Con questo intervento, il presidente ha voluto rassicurare i cittadini sulla disponibilità costante dei servizi di emergenza, fondamentali in un periodo di incertezze legate alla sicurezza e alla gestione delle situazioni critiche.

L'episodio mette in evidenza l'importanza di informazioni corrette e tempestive in situazioni di emergenza, un tema centrale soprattutto in aree come i Campi Flegrei, che sono soggette a rischi naturali e necessitano di un'efficace gestione delle emergenze.

La precisazione di De Luca arriva in un momento in cui la comunicazione istituzionale riveste un ruolo cruciale per la sicurezza e la tranquillità della popolazione campana.