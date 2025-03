Colpito con violenza a calci e pugni per un telefonino: rapinatori arrestati L'intervento rapidissimo della polizia a corso Umberto a Napoli

Lo hanno colpito con violenza a calci e pugni per strappargli il telefonino tra le mani. Poteva andare anche peggio ad un uomo, avvicinato da due malviventi di 28 e 44 anni, in pieno centro a Napoli. Il grave episodio è avvenuto al corso Umberto. Sul posto è giunta con immediatezza una volante della polizia. L'uomo ancora scosso è riuscito ad indicare i due rapinatori e la loro direzione verso porta nolana. I poliziotti li hanno raggiunti, bloccati e arrestati tra non poche difficoltà.