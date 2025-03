De Magistris: "Per i Campi Flegrei totale inadeguatezza sul piano d'azione" Le parole dell'ex sindaco di Napoli nel corso di "Punto di Vista" su OttoChannel (canale 16)

"Sono molto critico proprio perché conosco bene la situazione. È un'emergenza, ma è una situazione che va avanti da quasi due anni": così si è espresso, Luigi de Magistris, in collegamento skype con "Punto di Vista", l'approfondimento di OttoChannel (canale 16) a caura del direttore Pierluigi Melillo. Ecco quanto affermato dall'ex sindaco di Napoli sul piano di azione legato al bradisismo e allo sciame sismico ai Campi Flegrei e nell'area partenopea: "Di fronte a questo stress sismico e umano che va avanti da tempo, c'è stata non solo un'assenza quasi totale da parte delle istituzioni, soprattutto locali, ma anche una totale inadeguatezza finanche nella comunicazione. Andiamo con ordine. La comunicazione non c'è stata, è stata sbagliata o è stata approssimativa e superficiale, anche con notizie che poi si sono dimostrate non veritiere, quindi lasciando disorientata l'opinione pubblica e la popolazione. Nonostante da mesi ci siano scosse molto forti, non c'era alcun luogo di pronta accoglienza. Poi le immagini, che penso abbiamo visto tutti, della notte di giovedì scorso quando c'è stata la scossa, all'una e mezza di notte, di 4.4: i cittadini di Napoli si sono recati nell'area che deve essere attrezzata da tempo e hanno trovato i cancelli chiusi con la polizia che li respingeva".

"Poche risorse dal Governo, il Comune non opera"

"I lavori di messa in sicurezza degli edifici privati, ma anche del controllo e monitoraggio di quelli pubblici, sono stati finora carenti, quasi totalmente assenti. - ha aggiunto de Magistris - Il Governo nazionale ha dato poche risorse, il Comune non opera, non si trovano alloggi adeguati e sistemazioni degne, anzi non ce ne sono proprio per persone che devono essere sgomberate. Non ci sono sussidi di natura economica e non si dà un'informazione corretta su quello che sta accadendo mentre si continua come se nulla fosse".