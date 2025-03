Tentata rapina a Frattamaggiore: banditi arrestati Colpo tentato in via Vittorio Emanuele

Tentativo di rapina sventato oggi a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, da carabinieri e polizia di stato che hanno arrestato due malviventi. Secondo quanto si è appreso i banditi sono entrati in azione nella banca di credito popolare di via Vittorio Emanuele. Indagini in corso.