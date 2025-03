Sant'Antimo, nuovo codice della strada: contestate cinque violazioni In campo il reparto prevenzione crimine Campania

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Sant’Antimo. In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 143 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, e controllato 56 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, sono state, altresì, contestate 5 violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, guida senza cinture di sicurezza, mancata esibizione dei documenti di circolazione, elevando sanzioni per un totale complessivo di 7.165 euro. Infine, gli agenti hanno controllato 16 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.