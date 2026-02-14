Giornata infernale per gli utenti delle ferrovie: ritardi a raffica Sabotaggi anche sulla linea Roma-Napoli. I problemi più gravi sull'alta velocità

Una vera e propria giornata di passione per migliaia di viaggiatori che oggi hanno utilizzato o stanno per salire a bordo dei treni, in particolare per l'alta velocità.

Segnalate su diverse tratte delle attività sospette. Segnalati dei sabotaggi anche sulla Napoli-Roma, ma non solo.

Necessario l'intervento delle forze dell'ordine e dei tecnici Rfi per garantire la sicurezza. Inevitabili i ritardi che si sono accumulati per chi doveva salire in carrozza, come testimoniato dalla foto inviata dalla stazione di Napoli da un lettore.

"Staneremo i delinquenti", la dura presa di posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini. I sabotaggi di oggi arrivano pochi giorni dopo gli altri episodi registrati sempre sulle linee ferroviarie del Paese e che potrebbero essere riconducibili alla galassia antagonista o anarchica, come ipotizzato dagli investigatori.