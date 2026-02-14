Sorrento, scivolone in Puglia: il Monopoli fa festa con Scipioni I costieri recriminano per un rigore non concesso nel finale

Il Sorrento non riesce a trovare continuità. Dopo il successo conquistato nel derby contro il Giugliano, la squadra costiera cade sul campo del Monopoli. A decidere la sfida è una rete trovata nella ripresa (22') da Scipioni. Ma i costieri recriminano per possibile rigore non concesso dal direttore di gara in pieno recupero per un sospetto tocco di mano in area di Piccinini. La squadra di Serpini, tra l'altro, ha avuto anche un'altra occasione èper pareggiare i conti ma Santini, lanciato perfettamente da Cuccurullo, non è riuscito a superare l'estremo difensore biaconverde, sprecando la palla del possibile 1-1. Con il ko subito in Puglia la formazione costiera resta a centro classifica ma con un vantaggio si appena due punti sul quintultimo posto.

MONOPOLI-SORRENTO 1-0

MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Manzi (23′ st Greco), Piccinini, Ronco; Valenti, Scipioni (41′ st Bagatti), Battocchio, Fedel (1′ st Calcagni), Oyewale (23′ st Antoni); Fall, Longo. All.: Colombo.

SORRENTO (4-3-1-2): Del Sorbo; Paglino, Solcia, Portanova, Crecco (41′ st Bernabeo); Cuccurullo, Capezzi (29′ st Potenza), Cangianello (23′ st Esposito); Ricci; D’Ursi, Sabbatani (29′ st Santini). All.: Serpini.

ARBITRO: Pacella di Roma 2

RETI: 22′ st Scipioni (M)