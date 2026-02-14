Vomero: "Quartiere dei bidoncini, esposti in strada a tutte le ore" Capodanno: "Emblematico quanto si verifica in piazza Vanvitelli"

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione vomero, il quale ha realizzato un vero e proprio dossier fotografico sulle disfunzioni dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si registrano quotidianamente nel quartiere collinare, segnala, in particolare, quanto si verifica al riguardo nella centralissima piazza Vanvitelli, nei pressi dell'ascensore a servizio della stazione della linea 1 della metropolitana.

Sul marciapiede, dinanzi all'ascensore - afferma Capodanno -, si osserva la presenza costante di diversi bidoncini carrellati, pieni di rifiuti non prelevati.

Eppure - sottolinea Capodanno-, nelle disposizioni emanate al riguardo, che disciplinano la raccolta differenziata, sono indicati i giorni e gli orari durante i quali bisogna esporre su strada i bidoncini, da ritirare però dopo che sono stati svuotati.

Invece - puntualizza Capodanno - i contenitori segnalati in piazza Vanvitelli, che rappresentano solo un'esemplificazione, visto che il problema appare diffuso sull'intero territorio del quartiere collinare, sono permanentemente esposti sulla pubblica via, dando un'immagine indecorosa quanto inaccertabile anche alle tante persone che arrivano al Vomero utilizzando la linea 1 della metropolitana".

Capodanno, con l'occasione, sollecita ancora una volta gli uffici competenti, che fanno capo all'assessore all'igiene urbana Santagada, a effettuare, in tempi rapidi, tutti gli accertamenti del caso, tracciando la provenienza di tutti i bidoncini che si trovano depositati in strade e piazze del quartiere collinare fuori dai giorni e dagli orari consentiti, individuando gli eventuali trasgressori, rimuovendo quelli che dovessero risultare privi di assegnazione e, nel contempo, comminando agli eventuali trasgressori le sanzioni previste, eliminando così definitivamente i disservizi più volte evidenziati.