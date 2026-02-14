Giugliano, altra impresa di Di Napoli: tris in rimonta al Trapani

La squadra partenopea ora vede la salvezza

Giugliano in Campania.  

Il Giugliano conquista un'altra vittoria da urlo e tiene accese le speranze salvezza. I tigrotti, nello scontro diretto con il Trapani, s'impongono con il risultato di 3-1, ribaltando una partita che, inizialmente, si era messa male. Dopo dieci minuti, infatti, la compagine siciliana passa al "De Cristoforo": sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Motoc, ex difensore della Salernitana, a svettare più in alto di tutti, regalando il vantaggio al Trapani. Vantaggio che regge per più di un tempo.

Nella ripresa, però, la squadra di Di Napoli tira fuori l'orgoglio e riesce a centrare la missione sorpasso. Al 28' è Murillo a pareggiare i conti con un delizioso colpo sotto. Poi in pieno recupero ci pensa D'Avino a far esplodere il pubblico gialloblù con un colpo di testa forte e preciso. Che quattro minuti dopo può far definitivamente festa grazie al tris siglato in contropiede da Balde. Con i tre punti il Giugliano accorcia proprio sul Trapani (ora distante una lunghezza) e vede decisamente riaperta la corsa salvezza.

