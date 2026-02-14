Bimbo trapiantato, il cardinale di Napoli in visita all'ospedale Monaldi Il cardinale vicino alla famiglia. Intanto l'ospedale mantiene il bimbo in lista trapianti

L'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia si è recato all'ospedale "Monaldi" di Napoli per far visita ai familiari del bimbo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. Battaglia si è intrattenuto con Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo, esprimendo la sua vicinanza. Successivamente l'arcivescovo si è intrattenuto in preghiera dinanzi al reparto in cui è ricoverato il piccolo paziente.

In giornata, intanto, il Monaldi ha deciso di "mantenere il bimbo in lista di trapianto" in quanto, secondo il medico responsabile, sussistono "le condizioni cliniche". "Si precisa - prosegue il comunicato stampa diramato dall'ospedale - che la seconda opinione era stata richiesta dall’Azienda Ospedaliera dei Colli già la scorsa settimana all’Ircss Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Ricevuto il parere è stata priorità della Direzione Generale informare la famiglia e i suoi legali, chiarendo contestualmente che - così come deciso dal medico responsabile al termine del confronto con l’Heart Team e a meno di eventuali peggioramenti - il bambino sarebbe rimasto in lista trapianto. Ad oggi le condizioni del piccolo paziente restano stabili in un quadro di grave criticità. È essenziale ribadire che la Direzione Generale dell’Azienda ha prontamente e con fermezza adottato tutti i provvedimenti necessari a tutela del piccolo e di tutti i pazienti che afferiscono all’ospedale, che è e resta un presidio di eccellenza e di alta specializzazione, garantendo che non vi fossero ricadute assistenziali. La Direzione Strategica collabora attivamente con gli organi inquirenti e i servizi ispettivi per fare chiarezza su quanto accaduto e per l’individuazione di eventuali responsabilità. La Direzione Strategica è l’azienda tutta, profondamente addolorati per l’accaduto, confermano la vicinanza alla famiglia".