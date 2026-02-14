Sabotaggi treni. Ferrante: "Strategia terroristica, criminali paghino" "Sistema nazionale trasporti a rischio, occorre la massima intransigenza"

"I nuovi atti di sabotaggio, che hanno causato ritardi sull’alta velocità e in particolare sulla linea Roma - Napoli, minacciano la sicurezza dei cittadini e mettono a rischio il sistema nazionale dei trasporti.

Contro i criminali che stanno colpendo le infrastrutture ferroviarie con una strategia terroristica sistematica occorre la massima intransigenza: auspico che i responsabili siano individuati al più presto e che le pene siano esemplari, anche attraverso una richiesta di risarcimento danni milionaria che sarà avanzata nei loro confronti".

Lo dichiara il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia.

"Continueremo a lavorare per salvaguardare l’incolumità dei cittadini, come già fatto con le misure previste dal decreto Sicurezza, e per tutelare da azioni terroristiche il diritto alla mobilità".