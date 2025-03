Napoli, preso a pugni dal marito di una passeggera, autista Eav perde un dente La donna era sprovvista di biglietto, ha chiamato il marito. Al capolinea la violenza aggressione

Nel pomeriggio di oggi intorno alle 15 l'autista dell'autobus EAV, linea Casacelle/Frullone, appena giunto al capolinea Frullone, è stato violentemente aggredito da un uomo con ripetuti pugni al viso, Lo rende noto Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato.

L'aggressore non era un passeggero dell'autobus, ma il marito di una passeggera che, sprovvista di titolo di viaggio regolare, aveva precedentemente avuto un alterco con l'autista, reo, secondo la signora, di averle fatto notare come il biglietto in suo possesso fosse dell'ANM e non dell'EAV su cui si trovava.

"Tanto è bastato affinché la donna telefonasse al marito e questi raggiungesse il capolinea Frullone per aggredire il lavoratore, che dopo aver chiamato i soccorsi ha tentato di riprendere col suo cellulare l'aggressore, il quale, non contento, ha reiterato il suo comportamento" continua Sansone.

L'autista, recatosi al pronto soccorso per le cure del caso, ha riportato ferite al volto e la perdita di un dente, mentre l'aggressore è stato fermato dai vigili urbani del comando di Piscinola.