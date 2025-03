Movida Napoli, controlli Cc lungo le strade e in stazioni metrò In totale 300 ragazzi controllati

Controlli nella movida di Napoli per i carabinieri del comando provinciale che nell'area dei baretti di Chiaia e tra le strade del Vomero - specie a piazza Vanvitelli - hanno setacciato le zone con metal detector, militari in borghese e pattuglie. Presidiate anche le fermate metro. In totale 300 i ragazzi controllati dai carabinieri. Un 16enne e un 21enne fermati in due zone diverse dei baretti sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico.

Un 19enne è stato denunciato perché alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio; 13 gli scooter sequestrati durante le operazioni. Due parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi, nonostante fossero già sottoposti al Dacur, e denunciati. Otto i ragazzini segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di droga. I carabinieri hanno controllato 10 locali e applicato 31 prescrizioni elevando contravvenzioni per un totale di 8.500 euro. Sono 125 i litri di superalcolici sequestrati che stavano per essere venduti senza la prevista autorizzazione. Durante i controlli nelle diverse fermate metro, i carabinieri del Vomero hanno denunciato un 17enne che nel giubbotto aveva un coltello lungo ben 26 centimetri.

Nella zona alta della città tre parcheggiatori abusivi sono stati denunciati. Durante i controlli nei locali notturni - sono state 24 le attività controllate per sanzioni pari a 54mila euro e 73 prescrizioni impartite - i carabinieri hanno trovato otto lavoratori in nero di cui uno clandestino in Italia. Sette i ragazzini segnalati alla prefettura per l'uso di droga e sei gli scooter sequestrati in piazza Vanvitelli