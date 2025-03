Strappa con violenza il cellulare dalle mani di un giovane: arrestato 31enne L'intervento della polizia al corso Garibaldi a Napoli

La polizia ha arrestato un 31enne di origine marocchina con precedenti, irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo e per resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare al Corso Garibaldi, hanno notato un uomo che, chiedendo aiuto, ne stava inseguendo un altro, in quei frangenti, il fuggitivo, accortosi della presenza degli operatori, si è dato alla fuga.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato, trovandolo in possesso di un telefono cellulare. Lo stesso, poco prima, l’aveva sottratto con violenza ad un giovane in via Diomede Marvasi per poi darsi alla fuga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato e la refurtiva restituita al legittimo proprietario.