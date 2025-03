Porta Capuana: si disfa della droga alla vista degli agenti La polizia arresta un 30enne

La polizia ha arrestato un 30enne napoletano con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i falchi della squadra mobile, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo con atteggiamento guardingo a bordo di uno scooter che, alla vista dgli operatori, si è disfatto di alcuni involucri per poi darsi alla fuga al fine di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina e di 220 euro, suddivisi in banconote di diversi taglio. Ancora, gli agenti hanno recuperato gli involucri, lanciati dal prevenuto poco prima, contenenti cocaina per un peso complessivo di 3.5 grammi circa.

Per tal motivo, l’indagato è stato arrestato. Infine, all’uomo è stata contestata una violazione del codice della strada poiché sprovvisto di patente di guida, mentre lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo.