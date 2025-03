Mergellina, scoperta casa di riposo abusiva: denunciato il titolare Gli anziani ospiti sono stati collocati presso strutture idonee.

Una casa di riposo abusiva è stata scoperta dalla Polizia a Napoli, in piazza della Repubblica. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un controllo con la collaborazione di personale dell’Asl Napoli 1 Centro, Dipartimento di Prevenzione collettiva, nella struttura di riposo per anziani. Durante i controlli i poliziotti hanno accertato numerose carenze strutturali e igienico-sanitarie, oltre alla mancanza dell’autorizzazione sanitaria specifica, e numerose difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria esibita. Per tale motivo gli agenti hanno provveduto all'immediata chiusura dell’attività e a denunciare il titolare per l’omessa comunicazione dell’avvenuta ospitalità. Gli anziani ospiti invece sono stati collocati presso strutture idonee.