Topo tra i banchi, evacuata la scuola Paciano: oggi istituto chiuso Pomigliano d’Arco. Un roditore avvistato nelle aule interrompe le lezioni

La dirigente scolastica, Valeria Vaccaro, non ha potuto far altro che prenderecarta e penna e firmare ad horas la sospensione delle lezioni, chiedendo l'intervento dell'Ufficio tecnico comunale per l'eliminazione dello scomodo "intruso".

Lui, l'intraprendente topolino, si è fatto notare intorno alle 10, facendo capolino all’interno della scuola Paciano, periferia di Pomigliano d’Arco. Libero, intraprendente, velocissimo, il roditore ha mostrato curiosità per corridoi e aule, facendosi beffe di docenti, personale ausiliario e studenti, un pò stupiti, un po' inquietati per la presenza inattesa. L’istituto fa parte del comprensivo numero 5, che conta sette plessi distribuiti tra Pomigliano e Castello di Cisterna. L’immediata segnalazione ha portato alla decisione della dirigente scolastica, Valeria Vaccaro, di evacuare l’intero edificio.

La gestione dell’emergenza

Grazie alla collaborazione dei genitori, contattati telefonicamente dal personale scolastico, l’evacuazione è avvenuta senza intoppi. I bambini sono stati prelevati prima dell’orario consueto di uscita. Le lezioni sono state interrotte per consentire la sanificazione dei locali e l’organizzazione della derattizzazione esterna, come disposto dalla dirigenza. La preside Vaccaro ha confermato che l’intervento è stato tempestivo e che l’edificio è stato messo in sicurezza.

Reazioni e polemiche

La dirigente non ha nascosto la propria amarezza per la diffusione della notizia sui media, sottolineando gli sforzi compiuti per gestire al meglio la situazione. Ha comunque ribadito l’impegno della scuola, annunciando l’arrivo del padre di Annalisa Durante al plesso centrale di via Jan Palach per un incontro formativo con gli studenti, a ventuno anni dall’uccisione della giovane vittima della camorra.

Il richiamo dell’opposizione

Sul caso è intervenuto Marco Iasevoli, consigliere comunale del partito Per, che ha denunciato il degrado delle strutture scolastiche in periferia. Ha espresso solidarietà alla scuola per l’intervento prudente, ma ha anche criticato l’amministrazione comunale per la scarsa attenzione verso gli edifici pubblici, ricordando che diversi plessi dello stesso istituto comprensivo sono stati recentemente bersaglio di furti e atti vandalici.