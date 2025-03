Proteste a Scampia durante la visita del ministro Valditara Uno slogan contro il modello scolastico

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato accolto da una protesta alla sua visita all'Istituto Tecnico Statale Galileo Ferraris di Scampia, durante la sua seconda tappa a Napoli di qeusta mattina. Un gruppo di studenti del coordinamento "Kaos fuori la scuola" ha esposto cartelli e striscioni con il messaggio "Contro il tuo modello di scuola" e ha lanciato slogan di dissenso contro le politiche scolastiche del ministro.

La protesta riflette un malcontento crescente tra gli studenti riguardo alle recenti riforme e alle scelte politiche in ambito educativo, che vengono percepite come insufficienti o inadeguate rispetto alle reali necessità delle scuole, in particolare quelle delle periferie come Scampia. I cartelli e gli slogan esposti dai giovani sottolineano un'opposizione al modello educativo proposto da Valditara, ritenuto troppo distante dalle reali esigenze degli studenti.

L'incontro, che avrebbe dovuto essere un'opportunità di dialogo, si è trasformato in un momento di confronto acceso, evidenziando le frizioni tra il governo e una parte significativa del mondo studentesco. Il ministro, tuttavia, non ha commentato pubblicamente la protesta al momento dell'evento.