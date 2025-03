Sognava di diventare un grande campione, Juve e Genoa erano sulle sue tracce La tragedia di Diego De Vivo, stroncato da un malore a 14 anni

Si chiamava Diego e il suo sogno era diventare un grande calciatore, come il più grande di tutti i tempi, di cui portava orgogliosamente il nome.

Tutti i suoi sogni di adolescente stroncati in maniera tragica da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Aveva solo 14 anni Diego De Vivo e giocava da attaccante nella Cantera napoli, scuola calcio che sorge tra Capodichino e San Pietro a Patierno.

Era una promessa del calcio, Juve e Genoa erano già sulle sue tracce. Solo una settimana fa aveva partecipato con i suoi compagni a una trasferta all'Allianz Training Center di Torino con i pari età della Juventus.

Nelle prossime ore sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. Intanto parla il cardiologo Nicola Maurea: "Due le cause che possono portare a una morte improvvisa: la sindrome di Brougada e la displasia ventricolare aritmogena, alcune volte non diagnosticabili".

Intanto il presidente regionale della Lega nazionale dilettanti Zigarelli ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Campania nel ricordo di Diego. Non ancora fissata la data dei funerali che presumibilmente saranno celebrati a inizio settimana prossima.