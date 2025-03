Sorrento, controlli dei carabinieri nel centro della città: arrestato pusher Operazione antidroga dei carabinieri

Operazione antidroga a Sorrento per i carabinieri della locale stazione. A finire in manette il 40enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno effettuato dei controlli nel centro di Sorrento e hanno notato a via Marziale il 40enne mentre cedeva delle dosi a dei giovanissimi clienti del posto.

L’uomo è stato fermato e, perquisito, è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina già pronta per la vendita al dettaglio e di 300 euro in banconote di piccolo taglio. L’arrestato è in attesa di giudizio.