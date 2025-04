Scippa il telefonino dalle mani di un uomo e scappa: arrestato Manette per un 19enne di nazionalità tunisina

La polizia ha arrestato un 19enne di origine tunisina, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti anche specifici, per furto con strappo. Lo stesso è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello stato.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare lungo corso Umberto I, all’angolo con via Conforti, hanno notato un uomo che, chiedendo aiuto, ne stava inseguendo un altro indicandolo quale autore di furto; in quei frangenti, il fuggitivo, accortosi della presenza degli operatori, si è dato alla fuga lasciando cadere a terra un cellulare.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 19enne poco distante, recuperando il telefono cellulare ed hanno accertato che lo stesso, poco prima, l’aveva sottratto all’uomo in via Corso Umberto I. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.