Sub ritrovato morto in mare Possibili segni di ferite alla testa

Il corpo senza vita di un sub di 54 anni è stato rinvenuto ieri sera nel mare tra Torre del Greco e Ercolano. Secondo le informazioni diffuse, l'uomo, originario di Portici ma residente a Castellammare di Stabia, era un esperto di immersioni. Le sue tracce si erano perse nel pomeriggio di ieri, quando si era recato nella zona della Favorita ad Ercolano per un'immersione e non aveva più dato notizie di sé.

La moglie, preoccupata per la scomparsa del marito, aveva allertato la Capitaneria di Porto di Torre del Greco. Le ricerche sono partite subito, e gli uomini della Guardia Costiera hanno trovato gli abiti del sub, lasciati prima dell'immersione, nella zona della Favorita. Successivamente, il corpo senza vita è stato individuato a breve distanza dal luogo dove erano stati ritrovati gli effetti personali.

Il corpo, recuperato dai vigili del fuoco, presenta segni evidenti sulla testa che potrebbero suggerire un possibile impatto con una imbarcazione o un urto violento. Altre ferite, come tagli sulla muta, sono state riscontrate. Le autorità hanno sequestrato la salma per determinare se sia necessaria un'autopsia al fine di chiarire le cause esatte della morte. La vicenda resta sotto inchiesta, mentre le indagini proseguono per accertare i dettagli dell'incidente.