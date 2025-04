Riviera di Chiaia, parcheggiatore abusivo rapina automobilista: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 55enne napoletano

La polizia ha arrestato per rapina un 55enne napoletano con precedenti. In particolare, gli agenti del commissariato San Ferdinando, hanno notato una persona che stava schiaffeggiando e spintonando un uomo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’aggressore trovandolo in possesso di un borsello al cui interno vi era un portafogli contenente i documenti dell’aggredito e 5 euro. In quei frangenti, l’altra persona ha raccontato che, poco prima, mentre stava parcheggiando la propria auto, era stato avvicinato dal parcheggiatore che gli aveva chiesto del denaro per la sosta e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciato e aggredito fisicamente fino a togliergli il borsello. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.