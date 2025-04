Porta Nolana: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 26enne napoletano, con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del commissariato Decumani, nel transitare in via Lavinaio, hanno notato un giovane che, con fare guardingo, si è diretto in vico Rotto al Lavinaio. In quei frangenti, lo stesso, dopo essersi avvicinato ad una finestra di un’abitazione al piano terra, ha consegnato del denaro ad un uomo, identificato poi per il 26enne, dal quale ha ricevuto qualcosa.

I poliziotti, avendo notato la scena e lo scambio, sono immediatamente intervenuti bloccando l’acquirente che è stato trovato in possesso di una bustina contenente 5 grammi di marijuana.

Poco dopo, gli operatori hanno bloccato il 26enne, trovandolo in possesso di una bustina della stessa sostanza del peso di 6 grammi e di 75 euro; inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del 26enne, dove hanno rinvenuto un’altra bustina della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 1010 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.