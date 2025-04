Tentato furto d'auto a Villaricca: arrestato un 16enne Il ragazzo e il suo complice hanno tentato di fuggire a bordo di un’altra auto

Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato un 16enne di Mugnano di Napoli, sorpreso mentre tentava di rubare un’auto nel comune di Villaricca, in provincia di Napoli. Il giovane, insieme a un complice, è stato visto mentre cercava di mettere in moto il veicolo, ma la sua azione non è passata inosservata.

Alla vista delle forze dell'ordine, il ragazzo e il suo complice hanno tentato di fuggire a bordo di un’altra auto, guidata da un terzo individuo. È iniziato così un inseguimento ad alta velocità, che ha visto la vettura dei fuggitivi tamponare diverse auto in sosta lungo il percorso. La fuga è terminata in via Alcide De Gasperi, dove l'auto dei malviventi ha impattato violentemente con un’altra vettura parcheggiata.

I tre complici sono scappati a piedi, ma i carabinieri sono riusciti a bloccare e arrestare il 16enne. Durante le operazioni di controllo, nell'auto sequestrata sono stati rinvenuti diversi attrezzi utilizzati per lo scasso, confermando l'intento criminoso.

Il ragazzo arrestato è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, mentre sono in corso le ricerche per identificare e arrestare gli altri due complici.

L’arresto di questo giovane rappresenta un altro importante intervento da parte delle forze dell'ordine nella lotta contro i furti d'auto e la criminalità giovanile in una zona sempre più sotto attenzione. La comunità locale segue con preoccupazione l’evoluzione del caso, in attesa che gli investigatori portino a termine le indagini.