Nasconde droga in casa: arrestato dalla polizia Manette ai polsi di un 27enne salernitano

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 27enne salernitano già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati specifici.

Gli agenti del commissariato di Pompei, con il supporto di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Napoli, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino, dove, grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto all’interno di un pilastrino cilindrico in plastica posto a sostegno di una mensola collocata all’ingresso dell’appartamento, 7 involucri di marijuana del peso di 184,3 grammi circa, 46 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.