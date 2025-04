Napoli, rione Traiano: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Nei guai un 41enne napoletano

La polizia ha arrestato un 41enne napoletano con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti del commissariato San Paolo, nel transitare in via Marco Aurelio, hanno notato, nei pressi di uno stabile, un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish appena acquistato del peso di circa 4,5 grammi, sia il 44enne, con addosso 240 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.