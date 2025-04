Napoli: 18enne di origini bulgare arrestato per droga e resistenza L'intervento della polizia nel quartiere Vasto

La polizia ha arrestato un 18enne di origini bulgare, con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, i poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Venezia, all’angolo con via Torino, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad alcune persone che si sono poi allontanate frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato, non senza difficoltà, il giovane che è stato trovato in possesso di 6 involucri di hashish e di 5 euro; pertanto, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.