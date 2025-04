Napoli, controlli movida baretti di Chiaia: 8 persone denunciate Un giovane trovato in possesso di un coltello con lama di 10 cm

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, con il supporto del Reggimento “Campania”, del personale dell’ASL Napoli 1 e della Polizia Municipale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico e nell’area della movida dei “baretti” di Chiaia.

Denunciate 8 persone: tra queste, un giovane trovato in possesso di un coltello con lama di 10 cm, alcuni giovani sorpresi alla guida di scooter senza patente, e altri già destinatari di provvedimenti di allontanamento, sorpresi a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore.

Denunciato anche un minore coinvolto in una rissa, che durante la fuga a piedi ha travolto un militare dell’Esercito, fortunatamente senza conseguenze.

Un’altra persona è stata denunciata per aver fornito false generalità durante un controllo.Non sono mancate sanzioni al codice della strada: elevate 21 contravvenzioni, di cui 3 per mancato utilizzo del casco; 5 i veicoli sequestrati.Sono otto le persone trovate in possesso di droga per uso personale.

I controlli agli esercizi commerciali di somministrazione hanno riguardato tre attività, con 7 violazioni amministrative per gravi carenze igienico-sanitarie, per un importo complessivo di oltre 3200 euro